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الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-06T14:35:52+0000
الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

شفق نيوز/ التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، بعدد من المتظاهرين الخريجين الذين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء المحصنة.

وقال مصدر بمكتب رئاسة الوزراء لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي أكد للمتظاهرين الخريجين وجود درجات وظيفية في الموازنة العامة للسنة المقبلة التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الكاظمي طلب من المتظاهرين العودة إلى منازلهم وانتظار إقرار الموازنة وتعيينهم حسب الدرجات الوظيفية بالموازنة".

وتظاهر عدد من خريجي كليات الهندسة وحملة الشهادات العليا صباح اليوم الاحد، أمام المنطقة الخضراء المحصنة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.

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