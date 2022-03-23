الكاظمي يقرر المضي بالقرض الفرنسي لإنشاء مطار الموصل

شفق نيوز / قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، المضي بالقرض الفرنسي لانشاء مطار الموصل، فيما كشفت إدارة المحافظة عن اجتماع جديد سيعقد برئاسته لوضع آليات التنفيذ.

وقالت محافظة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم الانتهاء من الاجتماع الخاص بمطار الموصل والذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضره محافظ نينوى ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأعمار ووكيل وزير التخطيط ورئيس سلطة الطيران المدني والمدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل الحقوقي عبد القادر الدخيل ومدير الدين العام بوزارة المالية".

ونقل البيان عن محافظ نينوى، قوله إنه "تقرر المضي بالقرض الفرنسي لانشاء المطار على ان يعقد اجتماع قريبا يرأسه رئيس الوزراء ويحضُره الجانب الفرنسي والمختصين من الجانب العراقي لوضع الالية لبدأ التنفيذ".

وكانت محافظة نينوى كشفت، في 20 اذار 2022، أن موعد البدء بإعمار وتأهيل المطار بالمحافظة سيكون على طاولة البحث بين المحافظ ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بطلب من الاخير.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة الاتحادية ستخصص أكثر من 200 مليار دينار عراقي على ميزانية إعادة إعمار وتأهيل مطار الموصل الدولي، وحذر من خروج تظاهرات شعبية بالمحافظة في حال تلكؤ المشروع او توقفه.

وكان تنظيم "داعش" قد دمر البنية التحتية لمحافظة نينوى بالكامل ومن بينها مطار الموصل، الذي ما زالت ارضه قاحلة لم ير مشروع إعادة الإعمار النور فيه، وتنتشر في أرضه قطعان الماشية والحيوانات، رغم تأكيدات الحكومتين الاتحادية والمحلية على إعادة اعماره.