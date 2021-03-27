الكاظمي يفتتح المقبرة الملكية في بغداد قبيل انعقاد القمة الثلاثية

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد.

وتجول في عدد من شوارعها، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها، والتقى هناك بعدد من الاهالي، واستمع الى بعض المشاكل التي وجه بمتابعتها سريعا.

وافتتح الكاظمي خلال زيارته، المقبرة الملكية، بعد اعادة تاهيلها واعمال التجديد فيها ، باعتبارها احد المواقع المهمة التي تمثل شاهدا على تاريخ العراق الحديث.

هذا ومن المقرر ان تنعقد القمة الثلاثية بينما العراق ومصر والاردن وقد تداولت وسائل أعلام أردنية أن ملكها يعتزم زيارة المقبرة الملكية على هامش القمة.