الكاظمي يفتتح المعرض التشكيلي الشامل في بغداد (صور)

شفق نيوز / افتتح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، المعرض التشكيلي الشامل الذي نظمته نقابة الفنانين العراقيين، في مقرها بالعاصمة بغداد.

وشهد المعرض، الذي حمل شعار (الفن رسالة محبة وسلام)، مشاركة واسعة لفنانين عراقيين من داخل البلد وخارجه، ومن الرواد والشباب.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، ورد لواكلة شفق نيوز، تجوّل الأخير في أروقة المعرض، وأشاد بالمشاركة النوعية للفنانين العراقيين الذين "وظفت لوحاتهم الجمال والأمل بالمستقبل"، وفق وصفه.

وأثنى الكاظمي، على نقابة الفنانين لـ"التنظيم العالي للمعرض، ودورها في الاهتمام ورعاية مختلف الفنون، لاسيما الفنون التشكيلية، التي تعد أحد أشكال التعبير الإنساني، وإحدى أدوات تشكيل وعي الفرد تجاه الإنسان والمجتمع".