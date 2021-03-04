الكاظمي يغرد قبل ساعات من وصول البابا

شفق نيوز/ كتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تغريدة مساء الخميس قبل ساعات من وصول بابا الفاتيكان فرانسيس إلى البلاد، مرحباً به في بلاد النهرين.

وقال الكاظمي في التغريدة، "بكل محبة وسلام، يستقبل العراق شعبا وحكومة قداسة البابا فرانسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة".

وتابع بالقول، "مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة غداً وتستمر لغاية الثامن من آذار/مارس الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق للبلاد.

وستشمل الزيارة محطات عدة بينها النجف وذي قار جنوبي البلاد ولقائه المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فضلا عن العاصمة بغداد، وأربيل ونينوى شمالي البلاد.