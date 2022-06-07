الكاظمي يعلن القبض على 5 موظفين "كبار" متهمين بتسريب الأسئلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريب أسئلة الامتحانات الوزارية الاسبوع الماضي.

وجاء حديث الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى سعي حكومته "لوضع حجر الأساس لـ 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية".

وأعلنت وزارة التربية العراقية، أول أمس الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات. وإثر ذلك أصدر الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تلك التسريبات.

وكان جهاز الأمن الوطني، اعلن السبت (4 حزيران الجاري) اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما تم اعتقال مروجين للأسئلة المسربة في مواقع التواصل في إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالياً.

وتؤكد وزارة التربية أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية بينها جهاز الأمن الوطني.

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.