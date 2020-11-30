الكاظمي يعد نواب ديالى بفرص عمل لآلاف العاطلين

شفق نيوز/ طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى، يوم الاثنين، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعقوبة للاطلاع على واقع حال المحافظة.

وقال النائب عن المحافظة مضر معن الكروي لوكالة شفق نيوز، إن نواب محافظة ديالى اجتمعوا الأسبوع الماضي برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية والعمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء التوتر الأمني في المحافظة.

وأضاف أن النواب قدموا طلباً للكاظمي بعقد جلسة رسمية لمجلس الوزراء في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، وتطرقوا إلى الوضع الأمني وحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد النواب باتخاذ عدة قرارات ستسهم بتعزيز أمن المحافظة.

ولفت الكروي، إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدة ملفات مهمة أهمها استثمار حقل المنصورية الغازي والذي سيوفر فرص عمل لآلاف الخريجين والعاطلين عن العمل، وإعادة النازحين وإعمار مناطقهم وتشكيل لجان لدراسة الملف الأمني في محافظة ديالى.