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الكاظمي يطلب من الحشد الشعبي بيان مصير صحفي اختفى العام الماضي.. وثيقتان

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-05T17:27:09+0000
الكاظمي يطلب من الحشد الشعبي بيان مصير صحفي اختفى العام الماضي.. وثيقتان

شفق نيوز/ طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من هيئة الحشد الشعبي بيان مصير صحفي اختفى في مخيمات الاعتصام ضد نتائج الانتخابات في تشرين الاول من  العام الماضي، وذلك وفق وثائق رسمية كُشف عنها النقاب، اليوم الاحد، وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز,  

وبينت وثيقة صادرة عن مكتب النائب حيدر محمد السلامي، وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الصحفي "باسم محمد الزعاك"، أنه اختفى بتاريخ ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١ داخل خيم اعتصام أنصار الإطار التنسيقي أثناء تغطيته التظاهرات على نتائج الانتخابات الأخيرة في منطقة الجادرية امام المنطقة الخضراء، ودون بيان مديرية أمن الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة المذكورة بأي معلومات حول مصيره.

وأضاف النائب السلامي، موجها كلامه وفق الكتاب الى الكاظمي، "كونكم القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة (٧٨) من دستور جمهورية العراق لسنة (٢٠٠٥) وان الحشد الشعبي يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة (أ) من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٦، نرجو تدخلكم المباشر للكشف عن مصير الصحفي باسم محمد الزعاك الذي مضى على اختفائه ٦ أشهر.

بدوره وحسب الوثائق، بعث مكتب رئيس مجلس الوزراء كتابا الى هيئة الحشد الشعبي / مكتب رئيس الهيئة، قائلاً "نرسل إليكم صورة ضوئية عن كتاب مكتب النائب حيدر محمد حبيب السلامي، للتفضل بالنظر بشأن الموضوع بحسب الاختصاص وإعلامنا".

 

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