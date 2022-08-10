الكاظمي يضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل

شفق نيوز/ وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، صباح الأربعاء، إلى مدينة الموصل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في الموصل، إن ومحافظ نينوى نجم الجبوري، وضعا الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي، بعد توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع يوم امس.

وأضاف أن الكاظمي غادر المدينة على الفور، بعد وضع الحجر الأساس بحضور عدد محدود من الشخصيات غالبيتهم كانوا من نواب المحافظة.

من جانبه قال محافظ نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيكون قابلاً لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة، بخاصة أن المشروع الجديد سيعتمد على تطوير المدرج القديم".