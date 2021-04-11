الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي

شفق نيوز / وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته يوم الأحد، لمحافظة البصرة، حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أوضح الكاظمي، أن "هذا المشروع يأتي من ضمن استحقاقات محافظة البصرة وأهلها الكرام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم".

وأضاف أن "العمل الجاد لن يتوقف أمام كل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية مهما تعاظمت واستمرت".

ووفقا للبيان، زار الكاظمي خلال جولته، محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد على أيدي العاملين في المحطة، مذكرًا أن "العمل الخدمي والاضطلاع به شرف لمن يتقلد المسؤولية ويتصدى للواجبات".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة الكثير لتقدمه وتعوّض سنوات الفوضى والحرمان وسوء الإدارة".

ووصل الكاظمي صباح يوم الأحد (11 نيسان 2021)، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفقا لما أعلنه بيان حكومي.

ووضع الكاظمي الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة).

وتتضمن العقود الخمسة: الارصفة الخمسة للحاويات، ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر.