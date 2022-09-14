الكاظمي يصل إلى كربلاء ويجتمع مع الحكومة المحلية

شفق نيوز / وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الأربعاء، إلى محافظة كربلاء، للاطلاع على الخطة الأمنية لأحياء زيارة الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي والوفد المرافق له عقد اجتماعاً في داخل مهبط الطيران مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية لمحافظة كربلاء".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.