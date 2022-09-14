سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يصل إلى كربلاء ويجتمع مع الحكومة المحلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-14T05:58:02+0000
الكاظمي يصل إلى كربلاء ويجتمع مع الحكومة المحلية

شفق نيوز / وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الأربعاء، إلى محافظة كربلاء، للاطلاع على الخطة الأمنية لأحياء زيارة الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي والوفد المرافق له عقد اجتماعاً في داخل مهبط الطيران مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية لمحافظة كربلاء".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

related

الكاظمي يوفد الغانمي والشمري إلى "قطارة الإمام علي"

Date: 2022-08-21 16:09:59
الكاظمي يوفد الغانمي والشمري إلى "قطارة الإمام علي"

كربلاء تمدد العطلة

Date: 2019-10-19 18:02:59
كربلاء تمدد العطلة

اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

Date: 2019-10-10 13:21:45
اعلان تعطيل الدوام الرسمي 5 ايام في محافظة عراقية

حريق "ضخم" يلتهم مجمعا تجاريا يضم 150 محلا بمنطقة بين الحرمين في كربلاء .. صور

Date: 2022-05-15 06:53:32
حريق "ضخم" يلتهم مجمعا تجاريا يضم 150 محلا بمنطقة بين الحرمين في كربلاء .. صور

نصر الله يحدد ثلاثة عوامل لتوجه الملايين لكربلاء من بينها سقوط صدام حسين

Date: 2020-10-08 08:00:58
نصر الله يحدد ثلاثة عوامل لتوجه الملايين لكربلاء من بينها سقوط صدام حسين

كربلاء والمثنى تعطلان الدوام الرسمي يوماً واحداً

Date: 2022-02-25 15:06:47
كربلاء والمثنى تعطلان الدوام الرسمي يوماً واحداً

كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

Date: 2022-03-22 11:36:06
كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

صور.. طقس ركضة طويريج في كربلاء بمشاركة أعداد غفيرة

Date: 2021-08-19 10:10:30
صور.. طقس ركضة طويريج في كربلاء بمشاركة أعداد غفيرة