الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار عربي العراق، اليوم الثلاثاء، عن 11 توجيها أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تخص المحافظة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي ارزيج كسار ترأس مؤتمراً امنياً ادارياً تنظيمياً موسعاً في مقر قيادة الشرطة بحضور كافه مفاصل وزارة الداخلية في المحافظه وكذلك مدراء مدريات واقسام قياده شرطة الأنبار"، مبينة أنه عقد "على ضوء المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية والوكلاء والقاده لكافه مفاصل وزارة الداخلية".

وأوضح البيان، أن قائد الشرطة "نقل في بداية الحديث تحيات وسلام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى جميع ضباط ومنتسبي وزراة الداخلية، كما وأكد على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء".

ولخص البيان توجيهات الكاظمي بـ 11 نقطة هي

1/ التاكيد على فرض هيبة الدوله وسلطة القانون

٢/ التاكيد على مراقبة ومتابعة الاسعار من خلال تشكيل مفارز في كافة قواطع المسؤولية ومحاسبة المخالفين وفق القانون.

٣/ التاكيد على كافة الحاضرين بالابتعاد عن الامور السياسية والعمل وفق الاختصاص وهو بسط الامن واحترام المواطن وفرض هيبة وسلطة القانون.

٤/ التأكيد على انتشار مفارز الدفاع المدني وتفتيش المستشفيات.

٥/ التأكيد على تفعيل دور مراكز الشرطة من كافة النواحي في قواطع المسؤولية.

٦/ التأكيد على كافة الحاضرين بدعم واسناد قسم شؤون المخدرات في محافظة الانبار من خلال تنفيذ اوامر القبض الصادره بحق المطلوبين في كافة قواطع المسؤولية.

٧/ التأكيد على تشديد حماية كافة السجون.

٨/ التأكيد على توفير الحماية لرجال المرور من اجل تطبيق قانون المرور ومحاسبة كل من يقوم بالاعتداء على رجال المرور او رجل الامن وفق القانون وبشدة.

٩/ التأكيد على متابعة ومكافحة ظاهرة الابتزاز الالكتروني.

١٠/ العمل بالقانون وعدم التهاون وعدم التأثر بالعشائر.

١١/ يجب تنظيف المؤسسة من بعض ظباط الشرطة الذين لديهم ولاءات خارجية.