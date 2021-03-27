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الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-27T16:01:32+0000
الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

شفق نيوز/ وَجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بمعالجة ظاهرة التسول، ومنع المركبات (الخصوصي) من العمل سيارات أجرة "تاكسي".

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ إذ وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية بمعالجة ظاهرة التسول، من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل القضايا الإنسانية، وتقديمها أمام القانون.

وأضاف البيان؛ أن الكاظمي وجه مديرية المرور العامة بمنع المركبات غير المرخصة (الخصوصي) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة لذلك.

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