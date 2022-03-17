الكاظمي يصدر قرارا يخص السياج الأمني بسامراء

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، يوم الخميس، عن صدور الموافقات الرسمية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على نقل السياج الأمني في مدينة سامراء إلى موقعه الجديد. وقال خليل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة الهامة ستمنح المدينة مساحة إضافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية وتوفر عدداً كبيراً من الأراضي السكنية للمواطنين". واشار إلى أن "السياج الأمني الجديد ستتم المباشرة بتنفيذه منتصف الأسبوع المقبل، و بمواصفات أمنية وفنية عالية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وعمليات سامراء وسرايا السلام، ويجهز بمنظومات متخصصة حسب متطلبات القيادة العامة للقوات المسلحة".