الكاظمي يصدر توجيها يخص عائلة الراحل احمد راضي

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بمتابعة احتياجات عائلة نجم كرة القدم العراقية الراحل أحمد راضي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله، مبيناً أن الكاظمي خاطب عائلة الفقيد بالقول: إن النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية.

وأوضح البيان أن الكاظمي "وجّه بمتابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها".

بدورها عبرت عائلة المرحوم أحمد راضي عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها، وفق ماجاء في البيان.

وفي الثالث والعشرين من شباط العام الماضي 2021، ذكر "صالح راضي" شقيق الراحل "احمد راضي"، أن مجلس الوزراء العراقي أبلغه بتبني موضوع الراحل احمد راضي، بعد أن أعلنت أُسرته عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.

وتوفي نجم كرة القدم العراقية "احمد راضي" في احدى مستشفيات العاصمة بغداد صباح يوم 21 حزيران 2020 بسبب مضاعفات مرض كورونا عن 59 عاماً.

والخميس الماضي، افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، النصب التذكاري لنجم الكرة الراحل "أحمد راضي" أمام بوابة ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.