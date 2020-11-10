الكاظمي يصدر توجيهاً لتسلم لقاح كورونا

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء توجيها بخصوص تسلم لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا.

ويوم الاثنين، أعلنت شركة "فايزر" الأميركية أن لقحاها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

وتتسابق العديد من شركات الأدوية الزمن لإكمال التجارب السريرية الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتكون الأولى في الحصول على موافقة الإنتاج.

ولم يتعاقد العراق لغاية الآن مع أية شركة لشراء اللقاح. وتقول بغداد إنها ستشتري أي لقاح فور حصوله على الضوء الأخضر من الصحة العالمية.