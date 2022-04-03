الكاظمي يصدر توجيهات تخص تجهيز الكهرباء خلال الصيف

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة وأصدر توجيهات تخص تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، مبيناً أن الاجتماع عرض إيجازاً بشأن توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته السابقة بأهمية إكمال الاستعدادات وتهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن استقرار إنتاج الطاقة، وفي مختلف الظروف المناخية، وفق البيان الذي أضاف أن الكاظمي بيّن أن التحديات المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم.

وأوضح الكاظمي أيضاً، أن ابراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً؛ مما يحتم سرعة المعالجة والمبادرة الصحيحة لاستعادة مستوى الإنتاج، وتأمين ساعات تجهيز أطول للمواطنين.

وبحسب البيان، فقد أصدر الكاظمي مجموعة من التوجيهات تتعلق بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء بما يضمن أفضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف.

وتزايدت خلال فصل الصيف الماضي، عمليات تخريبية استهدفت أبراج الطاقة في عدد من المحافظات العراقية، مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل ارتفاع حاد بمعدل درجات الحرارة، ووجه الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.