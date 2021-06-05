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الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تصاميم مدينة الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-05T14:53:23+0000
الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تصاميم مدينة الصدر

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عدة توجيهات لإعادة إعمار مدينة الصدر ذات الطبيعة السكانية الكبيرة والتي تقع شرقي العاصمة بغداد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير ترأس اجتماعًا للجنة الامر الديواني (57) لمناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، ووجه أن يتم إيلاء هذا الملف الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال".

وشدد الكاظمي، على ان "هذا المشروع هو أمانة في اعناقنا تلبية لاحتياجات ابناء شعبنا"، مؤكدا على "الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن".

وقال رئيس الوزراء، إن "هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

وشهد الاجتماع وفقاً للبيان "استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية".

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