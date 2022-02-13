الكاظمي يشيد بجهود منتسب أنقذ طفلة من حريق التهم منزل ذويها في بغداد

شفق نيوز / استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، منتسباً في مديرية الدفاع المدني، أنقذ طفلة من حادث حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي، استقبل عصر اليوم، المفوض (كاظم رحمة عذاب) الذي تمكن الأسبوع الماضي، من إنقاذ طفلة بعمر ثلاث سنوات من حريق التهم منزل عائلتها في منطقة الشعب، بعد أن بقيت عالقةً بمفردها في المنزل الذي التهمته النيران".

وأشاد الكاظمي، وفقاً للبيان، بـ"شجاعة منتسب الدفاع المدني البطل، وتمكنه من إنقاذ الطفلة التي تتمتع الآن بصحة جيدة ووجّه بتكريمه"، مثنياً في الوقت نفسه على "جهود منتسبي الدفاع المدني، وهم يؤدون واجباتهم بمهنية ووطنية وإنسانية عالية".

وبحسب البيان، حضر اللقاء مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وكانت فرق الدفاع المدني، قد تمكنت قبل نحو أسبوع، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، قبل أن تلتهم جسدها نيران الحريق التي حاصرتها وسط منزل ذويها في منطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد، بعد جهود كبيرة، ونقلها إلى مستشفى قريب، بعد أن أصيبت بحروق بسيطة.