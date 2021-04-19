الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، شكره إلى كوادر الصحة لوقوفهم في خط الصد الأول ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال دعوته عددا من الكوادر الصحية لمأدبة إفطار في مقر الحكومة، وفق بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، "قدم الجيش الأبيض خلال أكثر من عام جهدا جبارا أدى الى حماية عدد كبير من المواطنين من هذا الوباء الخطير، وضربت الكوادر الطبية والصحية مثلا أعلى للتفاني في الخدمة، وعبروا بمستوى أداء الوظيفة الحكومية الى مرحلة حماية المجتمع في أشد مواجهاته الصحية".

وخاطب الكاظمي كوادر الصحة بالقول، "قدمتم المئات من الشهداء خلال هذه الفترة وعانيتم صعوبات كبيرة، والحمد لله وبفضل جهودكم تتواصل حملات تلقيح المواطنين، أدعو الجميع الى الإسراع في أخذ اللقاحات كما وجهت وزارة الصحة بتوفير كميات أكبر من اللقاح ونشر التوعية بخصوصه، كي نحد من تفشي هذا المرض".

وأشار إلى أن "الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من اجل تأمين الادوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين".

وثمن الكاظمي، "الدور الكبير الذي قام به الجيش الابيض منذ اول يوم لظهور الاصابات في العراق، وقد خصص مجلس الوزراء اكثر من جلسة لمناقشة احتياجات وزارة الصحة وتكريم جهود الاطباء والملاكات الصحية ورعاية عوائل شهداء الجيش الابيض".

وأضاف أن "تحدياتنا كبيرة وعديدة في جميع القطاعات ونسير قدما لتجاوزها، نحتاج جهودا استثنائية من كوادرنا فبلدنا يستحق وشعبنا يستحق ان نبذل كل ما نستطيع لخدمته".

وتابع الكاظمي بالقول، "كانت لدينا العشرات من المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي من المستشفيات المتعطلة ونجحنا خلال الفترة الماضية من ادخال بعضها للخدمة في المحافظات وماضون في ادخال الاخرى".

وقال إن "الدول الناجحة يكون فيها نظام صحي وكذلك تربوي ناجح ونعمل معكم باقصى الجهود من اجل تحقيق ذلك".