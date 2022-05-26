سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يستقبل الطفل الايزيدي الذي واجه صعاب الاختطاف بالتفوق دراسياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-26T14:01:55+0000
الكاظمي يستقبل الطفل الايزيدي الذي واجه صعاب الاختطاف بالتفوق دراسياً

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة "تصريف الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مضي حكومته الحالية على توفير البيئة المناسبة للأطفال الذين عانوا من ظلم تنظيم داعش و"ممارساته اللاإنسانية، وأفكاره الفاسدة".

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، الطفل الأيزيدي المتفوق (حاجم خيري عبد الله ماضي) وعائلته، ممن كان مختطفاً لدى تنظيم داعش، وبحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحّب لكاظمي، بالطفل حاجم وعائلته، وبارك له تفوقه الدراسي، وفقاً للبيان، كما استمع إلى قصته، إذ يعد واحداً من الأطفال الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي، وأجبرهم على أن يكونوا جزءاً مما يسمى باشبال الخلافة، قبل أن يُحرر ويعود إلى قريته في قضاء سنجار، وينخرط مجدداً في المجتمع، ويصبح متفوقاً في مدرسته.

ووصف الكاظمي، الطفل حاجم بـ"النموذج للطفل العراقي الشجاع الذي تمكن من مواجهة الظروف الصعبة، واستطاع أن يحول اختطافه من قبل العصابات الإرهابية إلى قصة نجاح عراقي كبير".

related

الأحزان تتجدد في سنجار .. رفات ضحايا إيزيديين تصل الى ذويها غداً

Date: 2021-12-08 07:25:00
الأحزان تتجدد في سنجار .. رفات ضحايا إيزيديين تصل الى ذويها غداً

بعد فقدانها عائلتها .. أصغر ناجية ايزيدية تروي قصتها المؤلمة

Date: 2020-09-20 14:50:57
بعد فقدانها عائلتها .. أصغر ناجية ايزيدية تروي قصتها المؤلمة

اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

Date: 2021-06-28 07:55:53
اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

النجف.. مرضى "الثلاسيميا" يتظاهرون ضد الإهمال ويطالبون بمقابلة الكاظمي

Date: 2021-10-31 17:08:23
النجف.. مرضى "الثلاسيميا" يتظاهرون ضد الإهمال ويطالبون بمقابلة الكاظمي

الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

Date: 2020-12-06 14:35:52
الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

تركيا.. تسليم طفل ايزيدي لذويه بعد سبعة اعوام من خطفه من داعش

Date: 2020-11-12 20:58:04
تركيا.. تسليم طفل ايزيدي لذويه بعد سبعة اعوام من خطفه من داعش

الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

Date: 2022-04-05 16:20:13
الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

الحكومة العراقية تواجه PKK في سنجار عبر "خطوة كبيرة"

Date: 2020-09-26 19:31:42
الحكومة العراقية تواجه PKK في سنجار عبر "خطوة كبيرة"