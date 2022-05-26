الكاظمي يستقبل الطفل الايزيدي الذي واجه صعاب الاختطاف بالتفوق دراسياً

شفق نيوز / أكد رئيس حكومة "تصريف الأمور اليومية" مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مضي حكومته الحالية على توفير البيئة المناسبة للأطفال الذين عانوا من ظلم تنظيم داعش و"ممارساته اللاإنسانية، وأفكاره الفاسدة".

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، الطفل الأيزيدي المتفوق (حاجم خيري عبد الله ماضي) وعائلته، ممن كان مختطفاً لدى تنظيم داعش، وبحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحّب لكاظمي، بالطفل حاجم وعائلته، وبارك له تفوقه الدراسي، وفقاً للبيان، كما استمع إلى قصته، إذ يعد واحداً من الأطفال الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي، وأجبرهم على أن يكونوا جزءاً مما يسمى باشبال الخلافة، قبل أن يُحرر ويعود إلى قريته في قضاء سنجار، وينخرط مجدداً في المجتمع، ويصبح متفوقاً في مدرسته.

ووصف الكاظمي، الطفل حاجم بـ"النموذج للطفل العراقي الشجاع الذي تمكن من مواجهة الظروف الصعبة، واستطاع أن يحول اختطافه من قبل العصابات الإرهابية إلى قصة نجاح عراقي كبير".