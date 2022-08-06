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الكاظمي يزور نينوى الاسبوع الجاري لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-06T18:27:03+0000
الكاظمي يزور نينوى الاسبوع الجاري لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور المحافظة الأسبوع الجاري لوضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار الموصل الذي كان حلم اهالي نينوى سيصبح حقيقة وستقلع الطائرات منه خلال عام أو أقل من عام".

وأضاف، "قبل نهاية هذا الاسبوع سيحضر الكاظمي لوضع حجر الأساس للمطار وما يميز المطار انه سيكون قابل لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة لاننا قمنا بتطوير المدرج القديم".

وفي شهر تموز الماضي، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وشهد الاجتماع -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات.

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