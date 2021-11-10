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الكاظمي يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-10T16:18:45+0000
الكاظمي يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير واطلع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات.

ودعا الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة.

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