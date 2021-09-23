الكاظمي يدخل على خط فيديو "التعذيب الوحشي" ويصدر توجيهاً

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه.

كما وجّه الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة.

وكانت الشرطة المجتمعية العراقية قد وجهت الخميس نداء إلى العامة لتزويدها باسم وعنوان شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعذب ابنه بطريقة وحشية.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة بشعة؛ على من يتعرف عليه نرجو ان يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الاجراءات القانونية بحقه".

ودعت إلى "مشاركة المنشور ليصل الى ابناء منطقته وجيرانه واقاربه".

وفي وقت سابق الخميس نشرت وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية لتعنيف شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية.

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء.

ولم يتضح على الفور مكان وزمان تصوير المقطع.