سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يدخل على خط فيديو "التعذيب الوحشي" ويصدر توجيهاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-23T21:26:31+0000
الكاظمي يدخل على خط فيديو "التعذيب الوحشي" ويصدر توجيهاً

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه.

كما وجّه الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، الأجهزة المختصة، بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة. 

وكانت الشرطة المجتمعية العراقية قد وجهت الخميس نداء إلى العامة لتزويدها باسم وعنوان شخص ظهر في مقطع مصور وهو يعذب ابنه بطريقة وحشية.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة بشعة؛ على من يتعرف عليه نرجو ان يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الاجراءات القانونية بحقه".

ودعت إلى "مشاركة المنشور ليصل الى ابناء منطقته وجيرانه واقاربه".

وفي وقت سابق الخميس نشرت وكالة شفق نيوز، مقطع فيديو أظهر مشاهد دموية لتعنيف شخص لابنه الطفل، في إحدى المدن العراقية.

ويظهر الطفل في المشهد المصور وهو يتوسل لوالده أن يتركه، وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء.

ولم يتضح على الفور مكان وزمان تصوير المقطع.

related

الكاظمي: الوضع الصحي خطير بالعراق

Date: 2021-08-21 06:43:52
الكاظمي: الوضع الصحي خطير بالعراق

الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان

Date: 2020-09-09 18:24:51
الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان

تظاهرات بالبصرة تدفع الكاظمي للجوء إلى استخدام مروحية عسكرية للتنقل

Date: 2021-04-11 06:39:31
تظاهرات بالبصرة تدفع الكاظمي للجوء إلى استخدام مروحية عسكرية للتنقل

صور.. الكاظمي وماكرون يزوران الكاظمية

Date: 2021-08-28 22:21:04
صور.. الكاظمي وماكرون يزوران الكاظمية

الكاظمي يوجه بنقل جثمان "الطويرجاوي" بطائرة خاصة إلى النجف

Date: 2020-10-11 09:06:10
الكاظمي يوجه بنقل جثمان "الطويرجاوي" بطائرة خاصة إلى النجف

الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية

Date: 2021-04-19 18:35:26
الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية

بدلاً من 40 ألفاً.. العراق يسمح بدخول 80 ألف أجنبي لأداء الأربعينية

Date: 2021-09-09 20:10:47
بدلاً من 40 ألفاً.. العراق يسمح بدخول 80 ألف أجنبي لأداء الأربعينية

الكاظمي يصدر توجيهاً لتسلم لقاح كورونا

Date: 2020-11-10 14:51:07
الكاظمي يصدر توجيهاً لتسلم لقاح كورونا