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الكاظمي يحيل مدير صحة ديالى الى التقاعد

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-14T04:51:47+0000
الكاظمي يحيل مدير صحة ديالى الى التقاعد

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى يوم الأربعاء احالة مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي الى التقاعد بناء على طلب الأخير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" وبحسب كتاب رسمي من مجلس الوزراء فان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي احال مدير عام دائرة صحة ديالى علي حسين التميمي الى التقاعد بناءً على طلب الاخير واستنادا الى احكام المادتين(12/اولا و14 / اولا من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2019 عند بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد).

يذكر ان مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي يشغل منصبه منذ العام 2008 فيما شغل منصب مدير التخطيط في وزارة الصحة العام 2018 ليعود مرة اخرى الى ادارة صحة ديالى.

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