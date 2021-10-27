الكاظمي يحسم الجدل حول مهرجان بابل الدولي

شفق نيوز/ حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، الجدل ازاء اقامة فعاليات مهرجان بابل الفنية من عدمها، متعهداً برعاية المهرجان وتأمين كل فعالياته.

وقال مصدر مسؤول، رفض كشف اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتأمين الحماية اللازمة والمشددة لمهرجان بابل الدولي وضيوف المهرجان وتنفيذ كل فعالياته التي ادرجت ضمن المنهاج"، مؤكدا ان "الكاظمي يتابع بنفسه اجراءات استكمال الاستعدادات المهرجان".

واشار المصدر الى ان "بعض الجهات المغرضة في محافظة بابل حاولت اثارة فتنة داخل المحافظة من خلال تأجيج الشارع واستمالة مشاعر الاهالي والاستعانة ببعض المتصيدين بالماء العكر لنصب خيم الاحتجاج في اثار بابل وتحديدا عند المسارح الرئيسة والبدء باعتصام مفتوح لالغاء المهرجان الذي كان متوقفا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن".

ولفت الى ان "بعض الاطراف التابعة لأحزاب السلطة المتنفذة حاولت اثارة المشاكل في المحافظة بافتعال ازمة لا غاية منها سوى تأجيج الاوضاع ومنع عودة العراق الى مكانته الطبيعية في تنفيذ برامج ومهرجانات فنية ترتقي وحضارته العريقة".

وكان محافظ بابل حسن منديل، اوعز وبشكل مفاجئ، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بالتزامن مع وصول فنانين عرب وعراقيين إلى العراق للمشاركة بالحفل، عازيا السبب في ذلك الى مطالب بعض طلبة المؤسسات الدينية باعتبار المحافظة "مقدسة".

وأعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان بابل اكتمال استعداداتها الفنية واللوجستية للمهرجان الكبير الذي سينطلق يوم الخميس المقبل تحت شعار: "من بابل الحضارة نصنع الحياة"، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان مشاركة فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية واجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلي والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية فضلا عن فعاليات ثقافية وادبية وفنية أخرى.

يشار إلى أن مهرجان بابل الدولي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق.

وانطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987، لا انه توقف بعد عام 2003 بسبب الحرب الأميركية والتدهور الأمني الذي اعقبها.

وفي اليوم الأول 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سيفتتح الفنان العراقي حاتم العراقي فعاليات المهرجان إلى جانب الفنانة شمس الكويتية والفنان المصري هاني شاكر.