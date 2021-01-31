الكاظمي يستقبل طفلين عراقيين "مميزين" ويثني على منجزهما

شفق نيوز/ أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، على منجز طفلي عراقيين موهوبين، مؤكداً دعم حكومته لمثل هذه المواهب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير "أثنى على منجز اثنين من أطفال العراق الموهوبين، المتحقق في مسابقةٍ عالميةٍ للذكاء الاصطناعي والبرمجة المُخصصة للأطفال، أقيمت عبر شبكة الأنترنيت"، مبيناً أن ذلك "جاء ذلك خلال استقباله للطفلين يحيى محمد خزعل الصبّاغ من مدرسة الموهوبين في محافظة نينوى، وأسد الله علي مال الله من مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة".

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لما تحقق من فوز على يد الطفلين الموهوبين، قائلاً: إن العراق يطمئن الى المستقبل بوجود مثل هذه النماذج الوضّاءة، وإن الحكومة ساعية الى دعم مثل هذه المواهب، والى تطوير المسيرة التربوية بواسطتها، بإعتبارها ركنًا أساس للسير ببلدنا نحو غد أفضل.

كما أكّد الكاظمي، منهج الحكومة في رعاية ودعم المتميزين والموهوبين، لما يشكله من تأسيس رصين لحياةٍ تربويةٍ تزدهر في المستقبل القريب.

وأضاف أن المنجزين اللذين حققهما الطفلان الموهوبان (أسد الله) و(يحيى)، يشكلان علامة مشرقة لمدينتيهما، البصرة والموصل، مثلما هو مصدر فخر لكل الطاقات الموهوبة في عموم محافظات العراق.