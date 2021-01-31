سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يستقبل طفلين عراقيين "مميزين" ويثني على منجزهما

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T15:05:43+0000
الكاظمي يستقبل طفلين عراقيين "مميزين" ويثني على منجزهما

شفق نيوز/ أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، على منجز طفلي عراقيين موهوبين، مؤكداً دعم حكومته لمثل هذه المواهب.    

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير "أثنى على منجز اثنين من أطفال العراق الموهوبين، المتحقق في مسابقةٍ عالميةٍ للذكاء الاصطناعي والبرمجة المُخصصة للأطفال، أقيمت عبر شبكة الأنترنيت"، مبيناً أن ذلك "جاء ذلك خلال استقباله للطفلين يحيى محمد خزعل الصبّاغ من مدرسة الموهوبين في محافظة نينوى، وأسد الله علي مال الله من مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة".

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لما تحقق من فوز على يد الطفلين الموهوبين، قائلاً: إن العراق يطمئن الى المستقبل بوجود مثل هذه النماذج الوضّاءة، وإن الحكومة ساعية الى دعم مثل هذه المواهب، والى تطوير المسيرة التربوية بواسطتها، بإعتبارها ركنًا أساس للسير ببلدنا نحو غد أفضل.

كما أكّد الكاظمي، منهج الحكومة في رعاية ودعم المتميزين والموهوبين، لما يشكله من تأسيس رصين لحياةٍ تربويةٍ تزدهر في المستقبل القريب.

وأضاف أن المنجزين اللذين حققهما الطفلان الموهوبان (أسد الله) و(يحيى)، يشكلان علامة مشرقة لمدينتيهما، البصرة والموصل،  مثلما هو مصدر فخر لكل الطاقات الموهوبة في عموم محافظات العراق.

related

الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة الأمطار ويؤشر عقبات تعيق العمل

Date: 2020-11-28 11:46:01
الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة الأمطار ويؤشر عقبات تعيق العمل

الكاظمي يعد نواب ديالى بفرص عمل لآلاف العاطلين

Date: 2020-11-30 07:25:56
الكاظمي يعد نواب ديالى بفرص عمل لآلاف العاطلين

الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

Date: 2020-12-06 14:35:52
الكاظمي يقطع وعداً لمتظاهرين تجمعوا أمام الخضراء

الكاظمي يشارك بقداس ليلة الميلاد ويستذكر جريمة سيدة النجاة

Date: 2020-12-24 18:17:11
الكاظمي يشارك بقداس ليلة الميلاد ويستذكر جريمة سيدة النجاة

السكرتير العسكري للكاظمي يعلن حملة "كبرى" لإعادة تأهيل شارع الصدرية

Date: 2021-01-19 08:10:03
السكرتير العسكري للكاظمي يعلن حملة "كبرى" لإعادة تأهيل شارع الصدرية

الكاظمي يوجه طلبا للأطباء "المضربين" ويطلق تعهدا لهم

Date: 2020-09-27 14:23:48
الكاظمي يوجه طلبا للأطباء "المضربين" ويطلق تعهدا لهم

الكاظمي وبارزاني يعزيان بوفاة أمير الكويت

Date: 2020-09-29 15:02:54
الكاظمي وبارزاني يعزيان بوفاة أمير الكويت

لمتابعة اختطاف "سجاد العراقي".. الكاظمي يزور ذي قار غدا

Date: 2020-10-04 17:08:16
لمتابعة اختطاف "سجاد العراقي".. الكاظمي يزور ذي قار غدا