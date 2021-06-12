الكاظمي يتعرض لموقف محرج في الناصرية لـ"يغادر على عجالة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن متظاهرين غاضبين طوقوا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أثناء افتتاحه إحدى المشاريع في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " متظاهرين غاضبين طوقوا مكان تواجد رئيس الوزراء الكاظمي أثناء افتتاح الجسر الكونكريتي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن خاطفي الناشط سجاد العراقي".

وبين المصدر، أن " أحد المتظاهرين (مختل عقليا)، قام بمهاجمة رئيس مجلس الوزراء بالسب والقذف"، لافتا إلى أن" الكاظمي غادر المكان على عجالة".

ووصل مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم السبت الى محافظة ذي قار .

وكان مصدر مطلع بمحافظة ذي قار قد كشف لوكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، عن زيارة للكاظمي إلى ذي قار.

وافتتح الكاظمي خلال الزيارة عددا من المشاريع من بينها جسر ذي قار الكونكريتي.