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الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة الأمطار ويؤشر عقبات تعيق العمل

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-28T11:46:01+0000
الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة الأمطار ويؤشر عقبات تعيق العمل

شفق نيوز/ اطلع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على الاستعدادات المستمرة لتأمين عملية تصريف مياه الأمطار، وزار إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، والتقى بالكوادر العاملة فيها.

وتابع الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "ميدانياً التحضيرات والاستعدادات التي اتخذتها الكوادر الخدمية في أمانة بغداد والأجهزة الخدمية الأخرى، من أجل تأمين تصريف مياه الأمطار".

وأوعز الكاظمي بـ"تجاوز المشاكل التي واجهت عمل هذه الكوادر، واستباق التوقفات رغم العقبات البنيوية التي تعتري شبكة تصريف المياه في عموم البلاد، إذ أنها مازالت تعاني من التقادم وعدم التحديث، كما أنها لا تواكب الزيادة السكانية التي حصلت في جميع الأحياء السكنية لمدينة بغداد".

ووجّه رئيس الوزراء كلمة الى "العاملين في هذا القطاع الخدمي، حثّهم فيها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهود الاستثنائية ، فهي مسؤولية أجهزة الدولة تجاه المواطن، مبيّناً أن "المواطن العراقي يستحق أن ينال أفضل الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة له".

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