الكاظمي: معظم المشاريع في العراق إما وهمية أو متلكئة

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، أن عددا كبيرا من المشاريع التي أحيلت للاستثمار خلال السنوات الماضية، معظمها إما مشاريع متلكئة أو وهمية.

وذكر الكاظمي خلال زيارته للهيئة الوطنية للاستثمار والاطلاع على أقسامها وسير عملها والعقبات التي تواجه العمل، أن "هيئة الإستثمار لها دور كبير في عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصلاحها من الأخطاء السابقة".

وأضاف أن "هناك خللا بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة"، مؤكدا "تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن معظمها إما مشاريع متلكئة أو وهمية".

وأشار الكاظمي إلى وجود "الآلاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز أو تقدم في المشاريع"، لافتا إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة(0 الى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "اتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل".

وقال الكاظمي، إن هذا الملف سيحظى بمتابعة شخصة منه، مردفا "سأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق".

وتابع: "نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب، وأحذركم من التساهل مع الفاسدين أو المخالفين أو ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد، وأنا داعم لكم".

ولفت إلى أن "القرارات التي اتخذت اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الاصلاحي".