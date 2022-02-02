الكاظمي ومسرور بارزاني يعزيان: العراق خسر قامة قانونية وصوتاً جريئاً بالحق برحيل طارق حرب

شفق نيوز/ نعى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، رحيل الخبير القانوني طارق حرب عن 77 عاماً.

وقال الكاظمي، "برحيل الأستاذ والصديق الخبير القانوني طارق حرب فقد العراق قامة قانونية عالية، وصوتاً جريئاً في الحق، وشخصية اجتماعية محبوبة وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "ببالغ الحزن وعميق المواساة، تلقيتُ نبأ وفاة الشخصية القديرة والخبير القانوني العراقي طارق حرب، والذي برحيله فقدنا علماً بارزاً من أعلام القانون ومراجعه، وصوتاً مدافعاً عن حقوق الإنسان.

وطارق حرب كاتب ومحامٍ، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1945، ولديه سلسلة مؤلفات في القانون، والتاريخ، ويعد من الشخصيات القانونية البارزة.