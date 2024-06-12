الكاظمي: العثور على 1200 رفات من ضحايا مجزرة سبايكر بعد 10 سنوات من الجريمة

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، العثور على 1200 رفات تعود لضحايا مجزرة سبايكر بعد مضي 10 سنوات من الجريمة وهناك جهود تبذل لمتابعة الباقين، فيما دعا إلى تحويل موقع المجزرة إلى محمية اتحادية تابعة للحكومة الاتحادية.

وطالب الكاظمي، خلال كلمة له في مراسيم إحياء الذكرى العاشرة لفاجعة "مجزرة تكريت" وزارة الدفاع برعاية أبنائهم الشهداء، مضيفا أن "هناك استحقاقات مالية وفروقات غير مكتملة نطالب بإكمالها".

وأشار إلى أن "الشهداء المغدورين جمعيهم كانوا منتسبين في وزارة الدفاع".

ودعا الكاظمي، "مجالس المحافظات إلى تخصيص أراض لأُسر ضحايا مجزرة تكريت "سبايكر"، مشدداً على ضرورة "إنشاء نصب تذكاري في كل محافظة لشهداء المجزرة تخليدا لهم و لتضحياتهم".

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.