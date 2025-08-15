الكاظمية تحيي صباح الأربعين بموكب عزاء كبير في كربلاء (صور)

كربلاء- شفق نيوز

شهدت العتبة الحسينية، صباح اليوم الجمعة، توافد جموع كبيرة من أهالي الكاظمية، لإقامة مجلس العزاء المركزي الخاص بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وامتد الموكب الكاظمية على مدى البصر، تتقدمه الرايات السوداء والخضراء، فيما ارتفعت أصوات الخطباء، وتجاوبت معها شعائر المشاركين.

وتحول الصحن الحسيني إلى بحر من البشر، حيث احتشد الزائرون من الكاظمية ومختلف مناطق العراق، حيث أكد المشاركون أن هذا المجلس، الذي يقام سنوياً في ذات المكان والزمان.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم.

هذا وكشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم أمس الخميس، عن دخول أكثر من 4 ملايين زائر عربي وأجنبي للبلاد، خلال الزيارة الأربعينية، فيما بين أن أكثر من 52 ألف ضابط ومنتسب وموظف شارك بخطة تأمين الزيارة.