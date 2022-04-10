القوش تحيي عيد السعانين.. صور

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في مدينة القوش شمالي الموصل، يوم الأحد، بعيد السعانين.

ويقول ريفان حكيم ناشط مسيحي لوكالة شفق نيوز، إن الاحتفال بعيد السعانين يجري في الأحد السابع من الصوم الكبير وهو الأحد الذي يسبق عيد القيامة.

وأضاف ان عيد السعانين او الشعانين مستنبط من حكاية انتصار السيد المسيح ودخوله الى مدينة اورشليم واستقباله من قبل أهالي المدينة حاملين أغصان الزيتون وسعاف النخيل.

وأضاف اهالي بلدة القوش احتفلوا اليوم بتنظيم مسيرة من قبل كنيسة القوش الكلدانية في مركز المدينة مع إلقاء تراتيل خاصة ورفع سعف النخيل وأغصان الزيتون، مضيفا ان السنوات الاخيرة شهدت مسيرة السعانين في البلدة ارتداء الاهالي بالزي التراثي الالقوشي