القوة الأمنية تركتهم.. متجاوزون يعتدون على موظفي أمانة بغداد في الزعفرانية (فيديو+ صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر محلي في بغداد، يوم السبت، بإصابة عدد من موظفي أمانة بغداد جراء هجوم شنه الباعة المتجاوزين على الأرصفة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عدداً من موظفي أمانة بغداد/ بلدية الكرادة، خرجوا لأداء واجبهم برفع التجاوزات على الأرصفة من قبل بعض المتجاوزين، رفقة قوة أمنية في منطقة الزعفرانية ببغداد".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية الماسكة للمنطقة والتي كانت ترافق موظفي الأمانة، انسحبت من الواجب تاركة الموظفين وحدهم، ما سمح للمتجاوزين بالاعتداء عليهم بالعصي والحجارة".

ولفت المصدر إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من موظفي الأمانة، بالإضافة إلى تضرر عجلاتهم واحداها من نوع (شفل)".