القوات الأمنية تقطّعُ أوصال العاصمة بغداد بالكتل الإسمنتية

شفق نيوز/ شرعت القوات الأمنية ومنذ صباح اليوم السبت بقطع معظم الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية إلى قلب العاصمة العراقية بغداد ضمن إطار تشديد الحظر الشامل والجزئي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اغلب الشوارع والطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد قُطعت بالكتل الإسمنتية.

وأوضح أن هذا الاجراء اتُخذ لأسباب تتعلق بالتشدد بحظر التجوال الشامل اليوم السبت، نظرا لانتشار كورونا وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية، وليس لأسباب امنية.

ومنذ شهر آذار/مارس الماضي أعادت السلطات الأمنية العراقية فرض حظر التجوال الشامل والجزئي مع عودة ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالوباء.