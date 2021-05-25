القوات الأمنية تفرق المتظاهرين وتفرض سيطرتها على ساحة التحرير

شفق نيوز/ فرضت القوات الامنية، يوم الثلاثاء، سيطرتها على ساحة التحرير بعد تفريقها المتظاهرين بالقوة، وفق ما افاد به شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية فرقت المتظاهرين بالقوة من ساحة التحرير واخلتها من تواجدهم".

واوضح أن "المتظاهرين مجاميع صغيرة وهم الآن خارج محيط ساحة التحرير".

من جانبه قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "القوات الأمنية مازالت تتخذ من العنف منهجاً ثابتاً ضد المتظاهرين".

وحمل المرصد الحكومة العراقية مسؤولية سقوط قتلى وجرحى في احتجاجات اليوم، مؤكدًا أن "القوات العراقية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين".

وافاد مصدر طبي، بتسجيل اول حالة وفاة لمتطاهر من احتجاجات "من قتلني؟" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "متظاهرا توفي نتيجة اصابته برصاص حي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

من جانبه اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي سقوط ضحية وعدد من الجرحى المتظاهرين. واشار ايضا الى "حرق بعض آليات القوات الامنية في ساحة التحرير".

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح خطرة، جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في ساحة التحرير.

وقال المصدر وشهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من حديقة الأمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاروا إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ القانون للسيطرة على ساحة التحرير.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بحصول مناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى إصابة خمسة من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.