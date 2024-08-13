القوات الأمنية تعتقل صحفياً في احتجاجات كركوك على تشكيل الحكومة المحلية

شفق نيوز/ أكد مراسل قناة "زووم" الإخبارية في محافظة كركوك، آرام جمال، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقاله من قبل قوة مكافحة الشغب أثناء تغطيته للوقفة الاحتجاجية من قبل المكونين العربي والتركماني على تشكيل الحكومة المحلية.

وقال جمال لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة الشغب في كركوك قامت باعتقاله بعد حدوث تراشق بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وقد كنت في وسط المتظاهرين أغطي ما يحدث ولكن بعض المتظاهرين قاموا برشق القوات الأمنية بالحجارة".

وأضاف أن "قوة من محافحة الشغب اعتقلتني لمدة عشرين دقيقة وتم مصادرة الكاميرا واعتقال مجموعة من الذين اعتدوا على القوات الأمنية وتم نقلنا إلى سيارة نوع (همر) وحاولت القوة أن نصعد إلى السيارة وعندها تدخل قائد شرطة كركوك العميد فتاح الخفاجي وطلب من القوة تركنا وإعادة الكاميرا".

وأوضح جمال "أصبت بكدمات في مناطق متفرقة من جسدي بسبب ضربات بالحجارة من قبل المتظاهرين لكنها كانت طفيفة".

وكانت قيادات عربية وتركمانية قد دعت وحشدت لوقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة كركوك، للتعبير عن رفضهم للحكومة المحلية التي تم تشكيلها مطلع الأسبوع الجاري.

والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، و3 عرب، وعضو مسيحي، في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس المكون من 16 مقعدًا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.

وفي 11 يوليو/ تموز الماضي اجتمع مجلس محافظة كركوك، للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.