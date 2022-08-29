القوات الأمنية تخلي القصر الحكومي من المتظاهرين بالقوة

شفق نيوز/ أخلت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، بقوة السلاح القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء من متظاهري التيار الصدري، فيما ردد المتظاهرون هتافات تندد بالظلم والفساد واسقاط النظام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية والتي تنوعت بين قوات خاصة ومكافحة الشغب القوات الأمنية أخرجت المحتجين الصدريين الى باحة القصر مستخدمة في ذلك الهراوات والمياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع وكذلك مطافئ الحريق ( الفوم).

وأضاف المراسل ان الصدريين رددوا هتافات مناوئة للنظام السياسي واسقاط النظام.

وأفاد مصدر أمني أن "أكثر من ٢٠ اصابة وحالة اختناق بعضها خطرة خلال تفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي"

وكان عدد من الصحفيين بينهم مصور وكالة شفق نيوز أصيبوا ، اليوم الإثنين، خلال تفريق القوات الأمنية للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء، في مبنى القصر الحكومي من خلال إطلاق قنابل دخانية.

واشار مراسل وكالة شفق نيوز الى تحطيم معدات عدد من الصحفيين.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بأن قوات أمنية استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت بالتزامن مع تطورات المنطقة الخضراء، حظرا للتجوال في المحافظات العراقية، يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى اشعار اخر في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.