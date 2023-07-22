القوات الأمنية تباشر بفتح جميع الطرق والجسور المغلقة في بغداد

شفق نيوز/ باشرت القوات الأمنية في بغداد، مساء اليوم السبت، بفتح جميع الطرق والجسور التي تم إغلاقها وسط العاصمة بالتزامن مع انطلاق التظاهرات المنددة بحرق المصحف.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية باشرت برفع الحواجز تباعاً في جميع المناطق التي تم غلقها سواء الطرق أو الجسور".

وبين أن "رفع الحواجز يجري بشكل متتابع ومن المتوقع أن تعود الحياة لشكلها الطبيعي يوم غد الأحد".

وشهدت بغداد في ساعات متأخرة من ليلة أمس تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري توجهت نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة للتنديد بسماح السلطات السويدية بحرق المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يوم أمس الأول الخميس، ليعقبها يوم أمس الجمعة، قيام مجموعة متطرفة دنماركية بحرق المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وعصر اليوم انطلقت تظاهرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، منددة بحادثتي حرق القرآن الكريم والعلم العراقي في السويد والدنمارك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المحتجين تجمعوا عند ساحة "الحرية" في منطقة الجادرية وباتجاه الجسر المعلق احتجاجا على حرق القرآن الكريم والعلم العراقي أمام سفارتي العراق في السويد والدنمارك.

وعلى إثر ذلك قام القوات الأمنية بغلق جسريّ الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء، وقطع الطريق من الجسر المعلق باتجاه ساحة قرطبة المار بساحة الحرية بمنطقة الجادرية.