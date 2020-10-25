القوات الامنية تمنع محتجين من دخول بغداد مشياً على الاقدام

شفق نيوز/ قامت القوات الأمنية، يوم الأحد، بمنع المحتجين القادمين من محافظات الوسط والجنوب العراقي من الدخول إلى بغداد للمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت وسط العاصمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عشرات المحتجين من محافظات الوسط والجنوب قدموا بسيارات تم منعهم من دخول بغداد.

وأضاف المصدر، أن المحتجين اضطروا إلى الترجل ومحاولة دخول العاصمة مشيا على الاقدام غير أن القوات الأمنية عرقلت دخولهم ومنعتم من مواصلة المسير نحو مركز بغداد.

وكانت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق من يوم الأحد، قد شددت من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.