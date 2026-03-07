القهوة تلتقي بالألوان.. "عالم فنسنت" يجمع شباب واطفال بعقوبة (صور)

شفق نيوز- ديالى

حمل "عالم فنسنت"، اسم الفنان الهولندي الشهير "فنسنت فان كوخ" إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، ليتحوّل إلى مساحة مختلفة تجمع بين الفن والحياة اليومية، عبر الجمع بين مقهى ومرسم منح الشباب والأطفال على حد سواء متنفساً فنياً للشباب، في المدينة التي تتزاحم فيها المقاهي التقليدية وتضيق المساحات المخصصة للإبداع.

ويقول أحمد غانم وهو صاحب المقهى لوكالة شفق نيوز، إن "عالم فنسنت اسم مستوحى من الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان كوخ، حيث لا يقتصر المكان على تناول القهوة فقط، بل تمتد الطاولات فيه لتتحوّل إلى منصات للرسم والتجريب الفني ويمتلئ المكان باللوحات المعلّقة على الجدران، والألوان والفرش الموزعة على الطاولات، وأصوات النقاشات الفنية التي تعكس روح المكان ليكون بيئة مفتوحة للتعبير والإبداع".

ويضيف غانم، أن "المكان يجمع بين الرسم والقهوة ليكون مساحة يجد فيها الزائرون الراحة والتعبير عن أنفسهم، لا سيّما وأنه كان في البداية مكتبة بسيطة وحوّلناها الى كاليري وأضفنا له القهوة"، لافتاً الى أن "عالم فنسنت يقدم ورشاً تعليمية أيضا للمبتدئين في الرسم وساهم بترسيخ الفن والرسم حتى بين غير الممارسين له".

بدورها بيّنت غفران مظهر، وهي من روّاد عالم فنسنت، لوكالة شفق نيوز، أن "وجود المقهى والمرسم في المكان ذاته تجربة فريدة هي الأولى من نوعها في ديالى، والجميل فيه هو وجود ورش فنية تعليمية كل أسبوع تضم الحياكة والتخطيط والرسم على الفخار والزجاج".

وأشارت الى أن "من يرتاد هذا المكان من الفنانين ومحبي الفن يجد نفسه فيه، ونتمنى من هذه التجربة أن تستمر وتتطور، خاصة وأنها توفّر مساحة تعليمية للكبار والشباب والأطفال في الوقت ذاته".

من جانبها ترى زينب الخزرجي، وهي شابة من بعقوبة، أن "توفّر هكذا أماكن في ظل حاجة الشباب إلى فضاءات ثقافية مختلفة، سيتيح لهم قضاء الوقت بطريقة مفيدة بعيداً عن الروتين اليومي، إذ يُعتبر مساحة لقاء وتبادل أفكار بين المهتمين بالفن والثقافة".

وتشير الخزرجي إلى أن "كل تجربة فنية أو ثقافية محلية في ديالى تمثل نافذة جديدة أمام الشباب والأطفال، لما لها من انعكاسات إيجابية في تنمية المواهب وتعزيز القدرة على التعبير عن الذات عبر الألوان والفن".