القنصل الإيراني في البصرة لشفق نيوز: العراقيون داعمون لنا بمختلف المجالات

أكد القنصل الإيراني في البصرة، علي عابدي، يوم الأحد، أن العراقيين لهم مواقف جيدة مع الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، مشدداً على أن دور الإعلام في نقل الحقيقة للرأي العام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة، إن وفداً من مسؤولي الإعلام والقنوات الفضائية الإيرانية يرافقه القنصل الإيراني أجرى جولة في المحافظة والتقى عدداً من الإعلاميين والصحفيين العراقيين لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الإعلامي.

وقال القنصل الإيراني لوكالة شفق نيوز إن "الوفد استعرض خلال اللقاءات الواقع الذي تشهده إيران في ظل الحرب وما رافقه من تطورات وتحديات"، مؤكداً أن "أهمية دور الإعلام في نقل الصورة ومواكبة الأحداث وتقديم تغطيات مهنية للرأي العام".

وأضاف عابدي، أن "العراقيين لهم مواقف جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانوا وما زالوا داعمين لها على كل الأصعدة، لا سيما على الصعيد الإعلامي، وهذا واضح أمام كم التحديات الإعلامية التي واجهتنا خلال الحرب".

كما وجهّ عابدي دعوة لوكالة شفق نيوز وعدداً من وسائل الإعلام العراقية إلى زيارة إيران والاطلاع عن قرب على مجريات الأحداث، في إطار تعزيز التواصل وفتح قنوات تعاون أوسع بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.