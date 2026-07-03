"القمر الدموي".. ظاهرة بصرية طبيعية تزين سماء كركوك

شفق نيوز- كركوك

استقطب القمر المكتمل بلونه البرتقالي المائل إلى الأحمر، أنظار أهالي محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بعدما ظهر منخفضاً في مشهد وصفه كثيرون بـ"القمر الدموي"، ما دفع العشرات إلى توثيق الظاهرة بعدسات هواتفهم ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول هذه الظاهرة، أوضح الباحث في مراقبة القمر، عامر خالد، أن "ما يطلق عليه البعض تسمية (القمر الدموي) في هذه الحالة ليس خسوفاً للقمر، وإنما ظاهرة بصرية طبيعية تحدث عند شروق البدر أو غروبه، بسبب تأثير الغلاف الجوي على الضوء القادم من القمر".

وأضاف خالد لوكالة شفق نيوز، أن "القمر يبدو أيضاً أكبر حجماً عند الأفق، وهو ما يعرف بوهم القمر، وهي ظاهرة بصرية تجعل الدماغ يقارن حجم القمر بالأبنية والأشجار والأجسام المحيطة، فيبدو أكبر من حجمه الحقيقي رغم أن قطره الظاهري لا يتغير بشكل ملحوظ".

وأشار خالد إلى أن "الظاهرة تتكرر عدة مرات خلال العام، وتزداد وضوحاً في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في نسبة الغبار أو الرطوبة، وهي لا تشكل أي خطر أو تأثير على الأرض، بل تعد من أجمل المشاهد الفلكية التي يقبل على تصويرها هواة ومحترفي التصوير على حد سواء".

من جانبه، قال المصور عباس علي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشهد القمر كان لافتاً هذا المساء، إذ بدا كبيراً وذا لون نحاسي واضح فوق أفق مدينة كركوك، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوقف لالتقاط الصور ومتابعة الظاهرة".

وأضاف أن "مثل هذه المشاهد تمنح المصورين فرصة نادرة لالتقاط صور تجمع بين جمال القمر ومعالم المدينة، خصوصاً عندما يتزامن ظهوره مع صفاء الأجواء وانخفاضه قرب الأفق".