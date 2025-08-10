القضاء يؤجل الحكم بنزاع على أراض بين فلاحين كورد وعرب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن ممثل الفلاحين الكورد في قرية شناغة بمحافظة كركوك، محمد أمين، يوم الأحد، أن محكمة استئناف قضاء الدبس قررت تأجيل النطق بالحكم في قضيتين رفعهما فلاحون عرب ضد عدد من الفلاحين الكورد، على خلفية نزاع حول ملكية أراضٍ زراعية.

وقال أمين لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي محكمة استئناف قضاء الدبس نظر اليوم في قضية الأراضي التابعة للكورد، حيث رفع فلاحون عرب دعوتين قضائيتين ضد ثلاثة فلاحين كورد، بتهمة زراعة أراضٍ تقع في منطقتي شناغة وشرشاخ، مدعين أنهم يمتلكون عقوداً زراعية تخوّلهم استغلال تلك الأراضي".

وأضاف أن "المحكمة قررت تأجيل القضية الأولى إلى يوم 25 آب الجاري، فيما تأجلت الثانية إلى يوم 31 من الشهر ذاته"، مشيراً إلى أن "النزاع يتمحور حول أحقية امتلاك هذه الأراضي التي يؤكد الكورد أنها تعود لهم أباً عن جد، قبل أن يقوم النظام السابق بسحبها منهم ومنحها إلى العرب ضمن سياسة التغيير الديمغرافي".

وفي وقت سابق، استنكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ما وصفه بـ"اعتداء الجيش العراقي" على مجموعة من الفلاحين الكورد في كركوك كانوا يحاولون الشروع بزراعة أراضيهم بعد إقرار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، مشبهاً الحادثة بحملات الأنفال والقصف الكيمياوي والإبادة الجماعية.

وقال بارزاني إن "مشاهد إيذاء الفلاحين الكورد والممارسات المجحفة بمنعهم من العودة إلى أراضيهم، تعيد إلى الأذهان صور الظلم التاريخي"، معتبراً أن ما جرى يمثل "سلوكاً شوفينياً وانعدام ضمير، وجرائم تُرتكب بحق الفلاحين الكورد الأبرياء الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم أصحاب الأرض الأصليين".

و شهدت قرية شناغة في قضاء الدبس صدامات بين فلاحين كورد وقوات الجيش العراقي بداية العام الحالي، حيث منعت القوات الفلاحين من زراعة أراضيهم التي أُعيدت لهم بقرار قضائي، ما أثار توتراً كبيراً في المنطقة وأدى إلى فتح تحقيقات رسمية من قبل وزارة الدفاع لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.