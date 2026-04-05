القضاء يوقف قرار إقالة محافظ واسط ويعيده إلى منصبه

أصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة محافظ واسط وإعادته إلى منصبه.

وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه للطلب المقدم المتضمن إصدار أمر ولائي لحين حسم الدعوى المتضمن إلغاء قرار انتخاب طالب الأمر الولائي محافظ واسط وإيقاف تنفيذ القرار المرقم (107) المتخذ في الجلسة المرقمة (77) المنعقدة في 31/ 3/ 2026، المتضمن انتخاب (علي سليم حميد الزهيري) محافظاً لواسط، ولدى التدقيق والمداولة، قررت المحكمة بالاتفاق إيقاف تنفيذ القرارين المرقمين (106) و(107) المتخذين في الجلسة المرقمة (77) المنعقدة في 31/ 3/ 2026 لحين حسم الدعوى.

وكان رئيس كتلة خدمات النيابية، محمد جميل ‏المياحي قد أفاد، مساء الثلاثاء الماضي، بقيام رئيس مجلس محافظة واسط بإلغاء ‏تعيين المحافظ الحالي وتعيين نفسه محافظاً.‏

وقال المياحي، وهو المحافظ السابق لواسط، في منشور على "فيسبوك"، أطلعت عليه شفق نيوز، ‏إنه في "تصرف غير قانوني قام رئيس مجلس المحافظة بدعوة ‏عدد من الأعضاء الى منزله على وجبة عشاء في قضاء الزبيدية ‏ومن ثم ذهب معهم لبناية قائمقامية الزبيدية يدعي انه عقد جلسة ‏فيها للمجلس الساعة 10 ليلاً"، بحسب قوله.

وأضاف أن "رئيس المجلس قام بتنصيب نفسه محافظاً والغاء ‏قرار تعيين المحافظ المنتخب الحالي، في تصرف لا يمت ‏للقانون ولا للعمل الاداري والمهني ولا السياسي".