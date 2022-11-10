القضاء يوقف أعمال بناء مجمع سكني على موقع أثري في النجف

شفق نيوز/ قررت محكمة في النجف، اليوم الخميس، إيقاف أعمال وإجراءات مشروع بناء مجمع سكني في منطقة اثرية بمحافظة النجف.

وقال النائب هادي السلامي، في تصريح صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة بداءة النجف المتخصصة بالدعاوى التجارية أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف الاعمال والاجراءات الخاصة بإنشاء مجمع طيبة السكني المزمع بناءه على منطقة تل الصياغ الاثرية الواقعة بين مسجد الكوفة ومسجد السهلة بالإجازة الاستثمارية المرقمة 254 في 2017 المحالة لشركة جدار الأندلس.

وبحسب كتاب رسمي ارفقه النائب، فإن جنس العقار هو طريق عام وأيضاً في التصميم الأساسي والحضري للقطعة لا تصلح لبناء، مباني دينية وبارك سيارات، كما انها مخالفة لقرار المجلس المحلي لمدينة الكوفة وقانون الآثار كونها منطقة أثرية تم اكتشافها سنة 1946 وتدعى "تل الصياغ"، وتم إجراء التنقيب من قبل المستثمر بدون موافقة أو علم لدائرة الآثار في النجف، وعدم موافقة مديرية بلدية الكوفة.