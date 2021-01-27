القضاء يعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاربعاء، بأن قراراً قضائياً اعاد قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين إلى منصبه بعد أشهر من اعفائه من قبل المحافظ عمار جبر خليل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائممقام بيجي المقال محمد محمود الجبوري عاد إلى منصبه بعد كسب الطعن المقدم لمحكمة القضاء الإداري وعاد لممارسة مهامه الرسمية".

يذكر أن محافظ صلاح الدين أصدر أمر بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي وتعيين سعد الخزعل بديلا له.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مدراء الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.