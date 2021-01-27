سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء يعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-27T10:23:46+0000
القضاء يعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاربعاء، بأن قراراً قضائياً اعاد قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين إلى منصبه بعد أشهر من اعفائه من قبل المحافظ عمار جبر خليل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائممقام بيجي المقال محمد محمود الجبوري عاد إلى منصبه بعد كسب الطعن المقدم لمحكمة القضاء الإداري وعاد لممارسة مهامه الرسمية".

يذكر أن محافظ صلاح الدين أصدر أمر بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي وتعيين سعد الخزعل بديلا له.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مدراء الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.

related

صلاح الدين تدشن فرعاً ثانياً لتعويض ضحايا العنف

Date: 2020-11-10 14:24:56
صلاح الدين تدشن فرعاً ثانياً لتعويض ضحايا العنف

صلاح الدين تستنفر وتغلق مداخلها بالحواجز: كورونا تأتينا من خارج المحافظة

Date: 2020-05-27 12:29:10
صلاح الدين تستنفر وتغلق مداخلها بالحواجز: كورونا تأتينا من خارج المحافظة

صلاح الدين تحسم 85% من "نزاعات العودة" وتحذر من "العيون المتخفية"

Date: 2021-01-01 11:40:22
صلاح الدين تحسم 85% من "نزاعات العودة" وتحذر من "العيون المتخفية"

نزول الجيش إلى الشوارع في صلاح الدين.. خلية الأزمة ترد

Date: 2020-06-23 18:07:49
نزول الجيش إلى الشوارع في صلاح الدين.. خلية الأزمة ترد

محافظة أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2020-02-25 16:51:59
محافظة أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي

باختراع فريد ونادر.. شاب عراقي يصنع طائرة عسكرية من دون طيار (صور)

Date: 2020-11-12 15:55:08
باختراع فريد ونادر.. شاب عراقي يصنع طائرة عسكرية من دون طيار (صور)

نصف مليون دينار من يخالف حظر التجول في صلاح الدين "وثيقة"

Date: 2020-05-27 16:04:35
نصف مليون دينار من يخالف حظر التجول في صلاح الدين "وثيقة"

وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

Date: 2021-01-08 14:53:04
وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري