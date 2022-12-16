القضاء يعيد "ترليون دينار" لهيئة التقاعد ويضع "شرطا" على مكتب وزير المالية لتسلمها

شفق نيوز / أعلنت الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، إعادة أكثر من ترليون دينار الى هيئة التقاعد الوطنية بعد إجراءات تحقيقية قامت بها خلال الفترة الماضية، فيما طالبت مكتب وزير المالية بالإشراف على تدقيق هذه المبالغ ومطابقتها على أن يزود القضاء بكشف مصرفي عن عملية السحب والإيداع بهذه القضية.

وقالت الهيئة التحقيقية القضائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ في وثيقة معنونة الى وزارة المالية ووردت الى وكالة شفق نيوز نسخة منها، إنه " نود اعلامكم بأن هذه الهيئة تجري التحقيق في القضية الجزائية المرقمة (852 ق1/ 2022) والخاصة بالمخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية وسبق ان قررت تشكيل لجنة مشتركة ( من هيئة التقاعد الوطنية ومصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية)، لتحديد قيمة المبالغ الممنوحة كسلف وقروض من خلال الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) والعائدة لمحفظة التقاعد الاستثمارية المفتوحة في مصرف الرافدين والممولة من هيئة التقاعد الوطنية و المبالغ المعادة".

وأضافت الهيئة بحسب الوثيقة المذيلة بتوقيع رئيسها القاضي ضياء جعفر، أنه "تبين من خلال التحقيقات وجود مبالغ مالية مستحقة لهيئة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة يبلغ مقدارها ترليون ومئة وثمانية وخمسون مليارا واربعمئة وأربعة وخمسون مليون ومائتان وثلاثون الف وثمانية وعشرون دينارا وسبعمائة وتسعون فلساً".

وقررت الهيئة بحسب الوثيقة "إعادة هذه الأموال الى هيئة التقاعد الوطنية باشراف مكتب الوزير بعد تدقيقها ومطابقتها"، على أن "يتم تزويد الهيئة التحقيقية بكشف مصرفي مفصل يؤيد عملية السحب و الايداع بعد اعادتها ليتسنى للهيئة التحقيقية اكمال الإجراءات التحقيقية".