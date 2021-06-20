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القضاء يعلن "جردة حساب" الفصل الأول من 2021: حسم 77% من الدعاوى المعروضة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-20T07:25:19+0000
القضاء يعلن "جردة حساب" الفصل الأول من 2021: حسم 77% من الدعاوى المعروضة

شفق نيوز/ كشفت دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية قسم التخطيط والإحصاء عن تقريرها الفصل الأول لسنة 2021 لعموم رئاسات محاكم العراق باستثناء إقليم كردستان والتي تضمن عدد الدعاوى المحسومة والمنجزة إضافة الى عدد عقود الزواج المسجلة.

وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة (القضاء) واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن"عدد الدعاوى المعروضة في عموم المحاكم بلغت 584710 دعوى حسم منها 448632 وبنسبة حسم بلغت 77%".

وقال التقرير إن "هيئة التمييز بكافة تشكيلاتها بلغ نسبة الحسم فيها للفصل الأول 77%، من مجموع المعروض والبالغ 22157 قضية فيما بلغت نسبة الحسم في رئاسة الادعاء العام 97% من مجموع الدعاوى المعروضة أمام هيئاتها الأربع والبالغة 4937".

وأضاف أن "نسبة الحسم في هيئة الاشراف القضائي بلغت 79% من مجمل الدعاوى المعروضة امام الهيئة والبالغة 62 فيما بلغت نسبة الحسم في المناطق الاستئنافية 77% من مجمل الدعاوى المعروضة أمامها والبالغة 584710 دعوى".

وأشار التقرير إلى أن "محاكم الأحوال الشخصية سجلت عقود الزواج خلال الفصل الأول من الحالي 83578 عقدا احتلت فيها استئناف الرصافة المرتبة الأولى بواقع (11177) عقدا تليها بالمرتبة الثانية استئناف نينوى بواقع (8862)عقدا تليها استئناف الكرخ بالمرتبة الثالثة بواقع(7882) عقدا"، لافتا إلى أن "عدد العقود الخارجية بلغ (7447) واحتلت المرتبة الأولى محكمة استئناف البصرة (1555) تلتها محكمة استئناف نينوى (1392) ثم بعدها محكمة استئناف الرصافة (692)".

وأوضح أن " الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالبراءة بلغت (274) حكما والإفراج (2623) حكما والإعدام (175) حكما، والسجن المؤبد (463) حكما، والسجن المؤقت (784) حكما، والسجن مدى الحياة (113) أحكام والحبس (753)، والغرامة (471) واما الحبس مع إيقاف التنفيذ (338) حكما".

ولفت التقرير إلى أن "محكمة الجنح كانت الأحكام بها على النحو الاتي البراءة (687) شخصا و الإفراج (5409) والسجن المؤقت مدان واحد، والحبس (2169) والحبس مع غرامة (1384)".

وتابع أن "نسبة الحسم في محاكم البداءة في رئاسات الاستئناف بلغت 68 % واحتلت رئاسة استئناف واسط المرتبة الأولى بنسبة حسم بلغت 86% تليها رئاسة محكمة استئناف كربلاء بنسبة حسم بلغت 85% وتليها رئاسة محكمة استئناف المثنى بنسبة حسم بلغت 83%".

وتابع أن "نسبة الحسم في محاكم الأحوال الشخصية في رئاسات محاكم الاستئناف بلغت 67% إذ احتلت رئاسة محكمة استئناف المثنى المرتبة الأولى بنسبة حسم بلغت 91% تليها رئاسة محكمة استئناف القادسية بنسبة حسم بلغت 89 % تليها رئاسة محكمة استئناف واسط بنسبة حسم بلغت 87 %".

فيما بلغت نسبة الحسم في محاكم الجنح في رئاسات محاكم الاستئناف بلغت 74% واحتلت رئاسة محكمة استئناف كربلاء المرتبة الأولى بنسبة حسم بلغت 96% تليها رئاستي محكمتي استئناف ميسان وواسط بنسبة حسم بلغت 93 % تليها رئاسة محكمة استئناف بابل بنسبة حسم بلغت 91 %".

ولفت الى ان "نسبة الحسم في محاكم العمل في رئاسات محاكم الاستئناف بلغت 46% واحتلت رئاسة محكمة استئناف ميسان المرتبة الأولى بنسبة حسم بلغت 100% تليها رئاسة محكمة استئناف واسط في المرتبة الثانية بنسبة حسم بلغت 94% وفي المرتبة الثالثة جاءت رئاسة محكمة استئناف القادسية 75%".

بين التقرير أن "نسبة الحسم في محاكم التحقيق في رئاسات الاستئناف بلغت 82%، واحتلت محكمة رئاسة المثنى المرتبة الأولى بنسبة حسم بلغت 98% تليها رئاسة محكمة استئناف واسط في المرتبة الثانية بنسبة حسم بلغت 92% وفي المرتبة الثالثة رئاسة محكمة كربلاء بنسبة حسم بلغت 91%".

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